FIANO ROMANO – Il Comune assume due tecnici, pubblicato il bando di concorso

Il Comune di Fiano Romano assume due Istruttori Tecnici.

Lo stabilisce la determina numero 730 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata ieri, mercoledì 21 ottobre, dal dirigente del settore Amministrativo Eugenio Maria Giovanni De Rose.

Con l’atto viene approvato lo schema di bando di concorso pubblico – CLICCA E LEGGI IL BANDO DI CONCORSO – per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti da “Istruttore Tecnico” – Area degli Istruttori –, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, e fissate le date per le prove concorsuali come di seguito:

– prova preselettiva (eventuale con data da fissare in caso di svolgimento)

– prova scritta in presenza il 03 DICEMBRE 2026

– prova orale in presenza il 10 DICEMBRE 2026





Il concorso è stato indetto a seguito della delibera numero 58 con la quale il 3 aprile scorso la giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso ha approvato il programma triennale di fabbisogno del personale, per il triennio 2026-2028, comprensiva della dotazione organica dell’ente.

Il 9 ottobre scorso con la deliberazione numero 138 la Giunta ha inoltre modificato la Sottosezione di Programmazione 3.3 del PIAO, inserendo anche la copertura per il 2026 di 2 Istruttori tecnici – Area degli Istruttori – per il Settore Tecnico del Comune, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, da reclutare mediante concorso pubblico, non essendo il Comune di Fiano Romano titolare di alcuna graduatoria in corso di validità relativa al profilo richiesto.

I candidati devono essere in possesso almeno di Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado di geometra o perito edile o titolo equivalente, conseguito a seguito di un percorso di studio quinquennale, con esame finale e possibilità di accedere al percorso universitario.

E’ altresì valido, in mancanza del diploma specifico di istruzione di secondo grado il seguente titolo superiore assorbente, come la laurea Vecchio Ordinamento universitario ante D.M. 509/99 in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria Edile, Ingegneria Edile – Architettura, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio oppure la laurea Specialistica LS ex D.M. 509/99 o Laurea Magistrale LM ex D.M. 270/04 ad esse equiparate.

Valida anche la Laurea di cui all’ex decreto n. 509/1999 classe 04 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile o classe 08 – Ingegneria civile e ambientale o lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004 ad esse equiparate.

Il bando sarà pubblicato sul portale unico di reclutamento “InPA” del Dipartimento della Funziona Pubblica, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it .

La candidatura dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica, registrandosi e autenticandosi con SPID/CIE/CNS/ eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale, entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Portale (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo).

Oltre tale termine, il sistema non consentirà di inoltrare nuove domande o le domande non perfezionate o in corso d’invio.



L’interessato, che dovrà essere munito di indirizzo PEC intestato al candidato, compila la domanda di partecipazione con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.