FONTE NUOVA – “Degrado e pericoli all’asilo Peter Pan”: genitori a confronto con il sindaco e il preside

di Claudia Serena Pauselli

Un confronto diretto tra genitori, amministrazione e scuola davanti alla Scuola per l’Infanzia Peter Pan di Santa Lucia di Fonte Nuova.

Questa mattina, sabato 24 ottobre, le famiglie sono tornate a segnalare alcuni problemi che, secondo quanto riferiscono, interessano ancora il plesso: dal giardino ritenuto inagibile alle criticità nei bagni, fino alla mancanza di tende alle finestre delle aule. Le insegnanti, come riferiscono i genitori, sarebbero costrette a spostare più volte i bambini all’interno dell’aula, a seconda di dove batte il sole, per evitare che restino esposti direttamente per lungo tempo.

La vicenda era già stata raccontata da Tiburno nei giorni scorsi, dopo la lettera inviata dai genitori della sezione G dell’istituto, che avevano denunciato diverse criticità all’interno e all’esterno della scuola.

Durante il confronto di oggi il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni ha ascoltato direttamente le richieste delle famiglie, mentre i genitori hanno ribadito la necessità di intervenire in tempi brevi per garantire spazi sicuri e pienamente utilizzabili dai bambini.

Le famiglie riferiscono inoltre di aver già inviato alcune PEC al Comune per segnalare la situazione e sostengono che diverse problematiche siano tuttora presenti.

Dal canto suo, il dirigente scolastico Antonio Sansotta ha spiegato che dopo la riapertura sono emerse criticità sulle quali si sta lavorando insieme agli enti competenti, a partire dal Comune, e che gli interventi dovranno essere affrontati secondo priorità.

Nel videoservizio di Tiburno le testimonianze dei genitori, il confronto con l’amministrazione e la posizione della scuola.