TIVOLI – Urbanistica, 61 mila euro per la variante al Piano Particolareggiato di Campolimpido-Favale

Il Comune di Tivoli rimette mani al Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) di Campolimpido-Favale.

Lo stabilisce la determina numero 3170 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 20 ottobre dal dirigente all’Urbanistica Matteo Neri.

Con l’atto viene affidato l’incarico professionale di rielaborazione in variante del Piano alla società “PStudioArch SrLS” dell’architetto Alessandro Panci, ex presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, per una somma complessiva di 61.003 euro 90 centesimi.

Dalla determina emerge che il Settore Urbanistica ha redatto una relazione sullo stato di attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo “Campolimpido – Favale” con la quale è stato evidenziato che le disposizioni urbanistiche previste dal Piano risultano conseguite – attraverso la sottoscrizione di convenzioni urbanistiche – per una percentuale pari a circa il 21%.

Così il 18 dicembre 2025 con la deliberazione numero 336 la Giunta Comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ne ha preso atto dando indirizzo al Dirigente Matteo Neri di avviare le valutazioni nonché le eventuali procedure necessarie alla rielaborazione/riorganizzazione del Piano Particolareggiato Esecutivo approvato nel 2007 e redatto dagli architetti Antonio Gagliardi, Federica Merletti, Maria Luisa Salvatori, Luigi Paglialunga e Pierluigi Pastori con la collaborazione del geometra Stefano Maganja.

Il Piano Particolareggiato riguarda un’area di 96 ettari, di cui 34 relativi ad aree pubbliche per una volumetria generale di progetto pari a un milione 15.322 metri cubi: regola lo sviluppo urbanistico, le zone residenziali, le aree miste (C1, C2, C5), le zone B di completamento e la localizzazione dei servizi pubblici e del verde nelle località di Campolimpido e Favale.

Vale la pena ricordare che già nel 2023 la precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Proietti aveva dato mandato all’Ufficio Urbanistica di procedere con le richieste di attivazione dei sub-comparti nel Piano Particolareggiato di Campolimpido.

Infatti il Piano non avrebbe trovato l’attuazione attesa, anzi avrebbe costituito un impedimento per molti di coloro che vorrebbero procedere nell’edificazione del proprio lotto di terreno.

“L’attuazione dei sub-comparti nel quartiere di Campolimpido rappresenta un ulteriore passo in avanti per un ordinato sviluppo urbanistico del nostro territorio – spiegò in un comunicato stampa il consigliere comunale Angelo Marinelli di Campolimpido – il Piano Particolareggiato Esecutivo individua al proprio interno numerosi Comparti edificatori che, a causa delle sopravvenute mutazioni del mercato edilizio, in molti casi, non hanno trovato attuazione da parte dei privati cittadini.

Considerate inoltre le diverse richieste di suddivisione dei comparti pervenute all’Amministrazione, si rende necessaria la possibilità di procedere all’edificazione anche attraverso la divisione dei comparti pianificati in origine”.

Ora l’amministrazione Innocenzi è pronta a riscrivere il Piano Particolareggiato Esecutivo “Campolimpido – Favale”