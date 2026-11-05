RIGNANO FLAMINIO – Taglio del nastro per l’Ospedale di Comunità

Sarà inaugurato domani pomeriggio, venerdì 6 novembre, alle ore 15:30 il nuovo Ospedale di Comunità di via Alcide De Gasperi a Rignano Flaminio.

Lo annuncia l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco di Rignano Flaminio, Vincenzo Marcorelli, che domani taglierà il nastro insieme al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al Direttore Generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, e all’Assessore regionale Massimiliano Maselli.

“Un nuovo presidio di prossimità, un servizio in più per il territorio, un passo importante per la salute e il benessere dei cittadini – si legge in una nota con la quale il Comune di Rignano Flaminio invita tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione dell’Ospedale di Comunità – La salute è un bene comune. E avere servizi più vicini alle persone significa costruire una comunità più forte, attenta e inclusiva”.

L’Ospedale di Comunità di Rignano Flaminio è all’interno di un edificio abbandonato sottoposto ad un intervento di ristrutturazione con fondi del PNRR e della Regione Lazio per un totale di circa un milione e settecentomila euro.

Il presidio sanitario della Asl Roma 4 ospita anche una Casa di Comunità, è grande circa 1500 metri quadrati e conta circa 20 posti letto per ricoveri brevi fino a 30 giorni.

I lavori erano iniziati il primo giugno 2022 e lo scorso 2 settembre ha preso servizio il personale del nuovo Ospedale di Comunità di Rignano Flaminio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Stamattina, lo ammetto, quasi non volevo credere ai miei occhi – aveva commentato il sindaco Vincenzo Marcorelli in un post sulla sua pagina Facebook – Dopo oltre quarant’anni di storie, attese, promesse e ritardi, oggi a Rignano Flaminio ha finalmente preso servizio il personale dell’Ospedale di Comunità.

Entrare nella struttura e vedere operatori al lavoro, mentre si sistemano le ultime attrezzature in vista dell’inaugurazione ufficiale, è stata un’emozione difficile da raccontare.

Oggi è davvero un giorno storico per Rignano Flaminio e per tutto il nostro territorio.

Dopo più di quarant’anni, quella che per generazioni è stata un’attesa sta finalmente diventando realtà.

E da sindaco, ma soprattutto da cittadino di Rignano, oggi provo una grande emozione e un immenso orgoglio”.