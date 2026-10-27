GUIDONIA – Luca D’Ortenzi difende il titolo europeo nella notte di grande boxe al PalaSport

ANTHONY EL MOETI: IL FUTURO SALE SUL RING DI GUIDONIA

Accanto ai campioni e agli atleti impegnati negli incontri titolati, la serata di Guidonia darà spazio anche a uno dei giovani prospetti sui quali OPI Since 82 ha scelto di investire.

Sul ring salirà infatti Anthony “The Prince” El Moeti, classe 2008, che affronterà il colombiano Eber Tobar nel suo primo incontro da professionista disputato in Italia, dopo i primi match della carriera combattuti all’estero.

La presenza di El Moeti in una card con quattro titoli internazionali in palio rappresenta un segnale preciso della filosofia con cui OPI Since 82 lavora sui giovani.

Inserire un atleta agli inizi del proprio percorso nella stessa serata in cui campioni e pugili più esperti combattono per cinture europee e internazionali significa permettergli di vivere da vicino il livello al quale punta ad arrivare.

È una linea che OPI Since 82 porta avanti da oltre quarant’anni: costruire le carriere nel tempo, affiancando ai protagonisti già affermati una nuova generazione di pugili da accompagnare verso appuntamenti sempre più importanti.

ROAD TO GLORY E OPI SINCE 82: UNA PARTNERSHIP CHE GUARDA AL FUTURO

La serata del 14 novembre segna anche un nuovo capitolo della collaborazione tra OPI Since 82 e Associazione Road to Glory ETS, Title Sponsor dell’evento.

Una partnership nata dalla condivisione di una visione che mette al centro gli atleti e la costruzione del loro percorso. Road to Glory nasce infatti con l’obiettivo di sostenere il talento pugilistico attraverso un modello di supporto che non si limita all’attività agonistica, ma guarda alla crescita complessiva dell’atleta e alla possibilità di creare le condizioni perché il talento possa trasformarsi in una carriera.

Una filosofia che incontra il lavoro portato avanti dalla famiglia Cherchi e da OPI Since 82, realtà che nel corso di oltre quarant’anni ha accompagnato campioni italiani verso i massimi livelli internazionali e che continua oggi a lavorare contemporaneamente con pugili affermati, campioni e campionesse e giovani all’inizio del proprio percorso.

È proprio la capacità di tenere insieme queste diverse generazioni ad aver rappresentato uno degli elementi centrali nella scelta di Road to Glory di avviare la collaborazione.

«In OPI Since 82 vediamo l’autorevolezza di una promotion che ha contribuito a rendere grande il pugilato italiano nel mondo e che, allo stesso tempo, continua a investire sul suo futuro», dichiara Carlo Gruosso, Presidente di Associazione Road to Glory ETS.

«L’aspetto che ci ha colpito maggiormente è proprio questo: nel roster OPI convivono grandi campioni e campionesse, atleti che competono per titoli internazionali e giovani che stanno muovendo i primi passi nel professionismo.

È una visione nella quale ci riconosciamo pienamente, perché crediamo che il talento vada individuato, sostenuto e accompagnato nel tempo.

Per questo siamo molto contenti di aver iniziato questa collaborazione con la famiglia Cherchi e di essere Title Sponsor di un evento che rappresenta così bene questa filosofia».