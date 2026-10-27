GUIDONIA – Luca D’Ortenzi difende il titolo europeo nella notte di grande boxe al PalaSport

Quattro titoli in palio, due Campionati Europei EBU, due cinture della sigla mondiale WBO e una card che riunisce alcuni dei protagonisti del pugilato italiano insieme ai giovani talenti chiamati a rappresentarne il futuro.
Sabato 14 novembre il Palasport di Guidonia Montecelio ospiterà la Road to Glory Fight Night, il nuovo grande appuntamento di pugilato professionistico internazionale organizzato da OPI Since 82 con Associazione Road to Glory ETS nel ruolo di Title Sponsor, che sarà trasmesso live su DAZN.
Al centro della serata ci saranno quattro incontri titolati: Luca D’Ortenzi-Eros Seghetti per il Titolo Europeo EBU dei pesi mediomassimi, Gloria Peritore-Karla Merida per il Titolo Europeo EBU femminile dei pesi gallo, Giovanni Sarchioto-Ciril Johnson Suffo per il Titolo WBO International dei pesi medi e Vincenzo La Femina-Ihor Semonchuk per il Titolo WBO Global dei pesi piuma.
Una card di respiro internazionale che conferma la volontà di OPI Since 82 di costruire appuntamenti capaci di offrire ai propri atleti sfide importanti e, allo stesso tempo, di portare il grande pugilato in maniera sempre più capillare sul territorio.
«Portare eventi di questo livello sul territorio è un aspetto importante del nostro lavoro», commenta Alessandro Cherchi, manager di OPI Since 82.
«Guidonia è la città natale di Luca D’Ortenzi, partire da questo legame e costruire intorno a lui una card con quattro titoli internazionali e giovani talenti significa dare al pubblico un grande evento e, allo stesso tempo, contribuire a creare e consolidare nuove piazze per il pugilato.
Crediamo che la boxe debba essere portata vicino alle persone, nelle città e nei territori, perché è anche così che si costruisce il futuro di questo sport».
D’ORTENZI-SEGHETTI: IL CAMPIONE EUROPEO DIFENDE IL TITOLO A CASA
Il main event della Road to Glory Fight Night vedrà Luca D’Ortenzi difendere il Titolo Europeo EBU dei pesi mediomassimi contro Eros Seghetti, in un derby italiano che mette in palio la cintura più prestigiosa del panorama continentale.
Per D’Ortenzi sarà un ritorno particolarmente significativo: proprio sul ring del Palasport di Guidonia ha conquistato la corona europea superando il polacco Robert Parzeczewski per KO tecnico all’undicesima ripresa.
Ora D’Ortenzi – campione europeo EBU in carica e n.12 nel ranking mondiale IBF – dovrà difendere la cintura davanti al pubblico di casa contro Seghetti, già ex campione italiano e detentore del titolo EBU Silver.
Un match che rappresenta per entrambi un passaggio importante: per D’Ortenzi l’occasione di consolidare il proprio status di campione e proseguire il percorso internazionale, per Seghetti la possibilità di conquistare il risultato più importante della propria carriera.
PERITORE-MERIDA: LA CORONA EUROPEA FEMMINILE IN PALIO
Il secondo Campionato Europeo della serata vedrà protagonista Gloria Peritore, chiamata a difendere il Titolo Europeo EBU femminile dei pesi gallo contro la spagnola Karla Merida.
Peritore arriva a Guidonia da campionessa europea e imbattuta tra le professioniste, pronta a mettere nuovamente alla prova le proprie ambizioni internazionali.
Di fronte troverà un’avversaria esperta come Merida, già campionessa spagnola dei supergallo, che arriverà in Italia con l’obiettivo di conquistare la cintura continentale. Un’altra sfida di primo piano all’interno di una serata che mette al centro i titoli e la dimensione internazionale della boxe firmata OPI Since 82.
SARCHIOTO-SUFFO: UNA SFIDA PER IL TITOLO WBO INTERNATIONAL
Grande attenzione anche per Giovanni Sarchioto, che affronterà il francese di origine camerunense Ciril Johnson Suffo per il Titolo WBO International dei pesi medi.
Sarchioto arriva all’appuntamento di Guidonia con l’obiettivo di compiere un nuovo passo in avanti nelle gerarchie mondiali e di conquistare una cintura importante per la propria crescita nella categoria.
Al momento, il pugile di Anzio è nella Top 10 mondiale della WBO.
Di fronte troverà un avversario giovane ma già abituato a confrontarsi su palcoscenici internazionali. Johnson Suffo vanta un record di 10 vittorie, una sconfitta e un pareggio e ha preso parte al WBC Grand Prix, esperienza che gli ha permesso di misurarsi in una competizione di alto livello.
Per Sarchioto sarà quindi un test significativo, contro un avversario ambizioso e con esperienza internazionale, in un match che può aprire nuove prospettive al vincitore.
LA FEMINA-SEMONCHUK: IN PALIO IL WBO GLOBAL
A completare il programma dei quattro incontri titolati sarà la sfida tra gli artisti del KO Vincenzo “Winchester” La Femina e l’ucraino Ihor Semonchuk, valida per il Titolo WBO Global dei pesi piuma.
Per La Femina l’appuntamento di Guidonia rappresenta una nuova tappa del percorso intrapreso nella categoria dei piuma e un’occasione importante per consolidare la propria dimensione internazionale.
Semonchuk arriva in Italia con esperienza maturata anche al WBC Grand Prix e rappresenterà un banco di prova significativo per le ambizioni del pugile italiano.
Con due cinture europee EBU e due titoli WBO, la Road to Glory Fight Night propone così quattro incontri nei quali la posta in palio va oltre la singola serata: quattro sfide capaci di incidere concretamente sul percorso internazionale dei protagonisti.
ANTHONY EL MOETI: IL FUTURO SALE SUL RING DI GUIDONIA
Accanto ai campioni e agli atleti impegnati negli incontri titolati, la serata di Guidonia darà spazio anche a uno dei giovani prospetti sui quali OPI Since 82 ha scelto di investire.
Sul ring salirà infatti Anthony “The Prince” El Moeti, classe 2008, che affronterà il colombiano Eber Tobar nel suo primo incontro da professionista disputato in Italia, dopo i primi match della carriera combattuti all’estero.
La presenza di El Moeti in una card con quattro titoli internazionali in palio rappresenta un segnale preciso della filosofia con cui OPI Since 82 lavora sui giovani.
Inserire un atleta agli inizi del proprio percorso nella stessa serata in cui campioni e pugili più esperti combattono per cinture europee e internazionali significa permettergli di vivere da vicino il livello al quale punta ad arrivare.
È una linea che OPI Since 82 porta avanti da oltre quarant’anni: costruire le carriere nel tempo, affiancando ai protagonisti già affermati una nuova generazione di pugili da accompagnare verso appuntamenti sempre più importanti.
ROAD TO GLORY E OPI SINCE 82: UNA PARTNERSHIP CHE GUARDA AL FUTURO
La serata del 14 novembre segna anche un nuovo capitolo della collaborazione tra OPI Since 82 e Associazione Road to Glory ETS, Title Sponsor dell’evento.
Una partnership nata dalla condivisione di una visione che mette al centro gli atleti e la costruzione del loro percorso. Road to Glory nasce infatti con l’obiettivo di sostenere il talento pugilistico attraverso un modello di supporto che non si limita all’attività agonistica, ma guarda alla crescita complessiva dell’atleta e alla possibilità di creare le condizioni perché il talento possa trasformarsi in una carriera.
Una filosofia che incontra il lavoro portato avanti dalla famiglia Cherchi e da OPI Since 82, realtà che nel corso di oltre quarant’anni ha accompagnato campioni italiani verso i massimi livelli internazionali e che continua oggi a lavorare contemporaneamente con pugili affermati, campioni e campionesse e giovani all’inizio del proprio percorso.
È proprio la capacità di tenere insieme queste diverse generazioni ad aver rappresentato uno degli elementi centrali nella scelta di Road to Glory di avviare la collaborazione.
«In OPI Since 82 vediamo l’autorevolezza di una promotion che ha contribuito a rendere grande il pugilato italiano nel mondo e che, allo stesso tempo, continua a investire sul suo futuro», dichiara Carlo Gruosso, Presidente di Associazione Road to Glory ETS.
«L’aspetto che ci ha colpito maggiormente è proprio questo: nel roster OPI convivono grandi campioni e campionesse, atleti che competono per titoli internazionali e giovani che stanno muovendo i primi passi nel professionismo.
È una visione nella quale ci riconosciamo pienamente, perché crediamo che il talento vada individuato, sostenuto e accompagnato nel tempo.
Per questo siamo molto contenti di aver iniziato questa collaborazione con la famiglia Cherchi e di essere Title Sponsor di un evento che rappresenta così bene questa filosofia».
La Road to Glory Fight Night ne è una rappresentazione concreta: nella stessa serata saliranno sul ring pugili impegnati nella difesa o nella conquista di titoli europei e internazionali e giovani prospetti che stanno costruendo oggi il proprio futuro.
Esperienza e nuove generazioni, grandi appuntamenti e costruzione delle carriere: elementi che accomunano la visione di OPI Since 82 e Road to Glory e che trovano nell’evento di Guidonia un primo importante punto d’incontro.
La Road to Glory Fight Night sarà trasmessa in diretta su DAZN.
I biglietti per la serata sono disponibili su TicketOne.