GUIDONIA – Il Comune seleziona due associazioni di Protezione Civile

Venerdì 23 ottobre, con la delibera numero 135 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la Giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo ha approvato l’atto di indirizzo per il convenzionamento di due Organizzazioni di Volontariato a supporto delle attività di Protezione Civile della Città di Guidonia Montecelio.

La convenzione avrà durata triennale e sarà rinnovabile per ulteriori tre anni. Il provvedimento, deliberato il 23 ottobre 2026, è stato dichiarato immediatamente eseguibile per garantire la continuità del presidio sul territorio.

Il Comune non dispone di un proprio Gruppo comunale di Protezione Civile e le attività operative di supporto sono oggi affidate a un’organizzazione di volontariato, che opera in regime di prorogatio della convenzione sottoscritta nel 2020.

Con la delibera l’Amministrazione intende evitare qualsiasi vuoto operativo e rafforzare il sistema locale, coinvolgendo almeno due realtà del volontariato attive sul territorio comunale.

Le organizzazioni saranno individuate attraverso una procedura comparativa a evidenza pubblica, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione e della normativa sul Terzo Settore. Nella valutazione si terrà conto, tra gli altri requisiti, della classificazione regionale delle associazioni, delle dotazioni di mezzi e dispositivi di protezione, del numero dei volontari e delle loro abilitazioni.

Per l’attuazione dell’intervento sono stati stanziati 25mila euro per il 2026. Per gli anni dal 2027 al 2029 gli stanziamenti ammontano a 12mila euro annui e saranno adeguati fino a 25mila euro nel bilancio di previsione 2027-2029.

Le risorse saranno ripartite in base alla graduatoria finale: all’organizzazione prima classificata, in ragione della maggiore operatività richiesta, potrà essere assegnata una quota fino al 60% dei fondi, oltre all’utilizzo dei locali di Viale Roma 145. A entrambe le associazioni saranno garantiti spazi per il rimessaggio dei veicoli e la movimentazione dei materiali, con la possibilità per i volontari di condurre mezzi di proprietà comunale.

Considerate l’estensione e la popolazione di Guidonia Montecelio, terza città del Lazio per numero di abitanti, e la varietà dei rischi presenti sul territorio, da quello idraulico e idrogeologico alle nevicate fino agli incendi boschivi di interfaccia, le organizzazioni convenzionate non potranno stipulare né mantenere analoghi rapporti continuativi con altri enti pubblici territoriali non sovraordinati. Restano escluse da questo vincolo le attivazioni disposte dalla Regione Lazio, dalla Sala Operativa Regionale, dalle Prefetture e, più in generale, dal sistema regionale e nazionale di protezione civile.

La Giunta ha conferito mandato al Dirigente Comandante della Polizia Locale-Protezione Civile per l’avvio e la gestione dell’intero iter di selezione, compresa la nomina della Commissione di valutazione, e per la stipula delle convenzioni.