VICOVARO – Un’auto di proprietà per la Polizia Locale al posto della vettura a noleggio

Una nuova auto di servizio per gli agenti della Polizia Locale di Vicovaro.

Giovedì scorso 22 ottobre il Corpo guidato dall’Ispettrice Superiore Scelta di Polizia Locale, Rosa Maria Chicca, ha ritirato una Fiat Panda 1.0 70 cv Hybrid Pop costata 18 mila euro finanziati con un contributo concesso dalla Regione Lazio.

La vecchia Fiat Panda della Polizia Locale di Vicovaro utilizzata con la formula del leasing

La passata amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello Crielesi ha infatti partecipato all’Avviso pubblico “Polizia Locale 4.0” per il potenziamento delle dotazioni strumentali e professionali dei corpi di Polizia Locale approvato il 5 giugno 2024 dalla Regione Lazio, la quale il 15 settembre 2025 ha approvato lo scorrimento della graduatoria, assegnando al Comune di Vicovaro un contributo di 18 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il sindaco di Vicovaro Nello Crielesi

Al momento della partecipazione all’Avviso pubblico “Polizia Locale 4.0” il Comune di Vicovaro si disse disposto a compartecipare economicamente, ma successivamente è emersa la necessità di una rimodulazione per acquistare la vettura a prestazioni per lo più invariate ma ad un costo più basso, coerente con la differenza di contributo concesso rispetto a quello richiesto.

“L’operazione – si legge in una nota del Comune di Vicovaro – segna una netta e strategica discontinuità rispetto alla gestione del passato: la nuova vettura sostituisce infatti il veicolo precedente, finora condotto con la formula del leasing che ormai è verso la dismissione.

Se prima le risorse pubbliche venivano impiegate per un bene a noleggio, oggi la nuova auto entra a pieno titolo nel patrimonio dell’Ente e dell’intera comunità”.