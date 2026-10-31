TIVOLI – Cda di Asa, Antonio Pisapia si dimette dopo due mesi dalla nomina

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

I consiglieri della lista “Una nuova storia” chiedono gli atti

Perde pezzi il nuovo Consiglio di Amministrazione di ASA Tivoli S.p.A., la società municipalizzata del Comune per l’esercizio e la gestione dei servizi ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti.

Nei giorni scorsi si è dimesso Antonio Pisapia, ex insegnante di Educazione Fisica e politico di lungo corso che il 13 agosto 2026 era stato nominato dal sindaco Marco Innocenzi membro del Cda di Asa insieme all’ingegner Pierluigi Pietrangeli, nuovo Presidente, e all’ingegnera Francesca Leo, anche lei componente (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I tre erano subentrati all’ingegner Francesco Girardi, dal 2014 amministratore unico della Spa, a seguito della modifica dell’organo amministrativo di ASA deliberato il 25 maggio scorso dal Consiglio comunale su proposta della maggioranza guidata dal sindaco Marco Innocenzi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

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Per partecipare al bando erano richiesti la Laurea vecchio ordinamento oppure la Laurea specialistica in discipline economico e ingegneristiche, oltre all’iscrizione all’Albo professionale.

Sul caso è intervenuto il consigliere comunale di opposizione Damiano Leonardi della lista “Una nuova storia” in un video postato sul profilo Facebook in cui chiede chiarezza al sindaco Marco Innocenzi e annuncia di aver presentato richiesta di accesso agli atti più di un mese fa, ma di non avdr avuto ancora risposta.

Nell’avviso pubblico – commenta Leonardi – il sindaco assicurava che la selezione sarebbe avvenuta secondo criteri di competenza e merito.

Il sindaco deve spiegare se il professor Pisapia aveva i requisiti per partecipare al bando e perché si è dimesso.

Sindaco, è ora che dimostri di saper leggere un curriculum e di rispettare almeno le regole che si dà da solo”.

Antonio Pisapia è un volto molto noto nel panorama politico di Tivoli, ha già ricoperto ruoli che in più occasioni l’hanno portato ad occuparsi della vita amministrativa della città dell’Arte.

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Il 12 gennaio 2024 fu nominato commissario cittadino dell’UDC di Tivoli dal Commissario Regionale del Lazio Regino Brachetti.

A giugno 2024 Antonio Pisapia fu candidato nella lista della Lega a sostegno di Marco Innocenzi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

 

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