TIVOLI – Cda di Asa, Antonio Pisapia si dimette dopo due mesi dalla nomina

Perde pezzi il nuovo Consiglio di Amministrazione di ASA Tivoli S.p.A., la società municipalizzata del Comune per l’esercizio e la gestione dei servizi ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti.

Nei giorni scorsi si è dimesso Antonio Pisapia, ex insegnante di Educazione Fisica e politico di lungo corso che il 13 agosto 2026 era stato nominato dal sindaco Marco Innocenzi membro del Cda di Asa insieme all’ingegner Pierluigi Pietrangeli, nuovo Presidente, e all’ingegnera Francesca Leo, anche lei componente (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I tre erano subentrati all’ingegner Francesco Girardi, dal 2014 amministratore unico della Spa, a seguito della modifica dell’organo amministrativo di ASA deliberato il 25 maggio scorso dal Consiglio comunale su proposta della maggioranza guidata dal sindaco Marco Innocenzi ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Per partecipare al bando erano richiesti la Laurea vecchio ordinamento oppure la Laurea specialistica in discipline economico e ingegneristiche, oltre all’iscrizione all’Albo professionale.

Sul caso è intervenuto il consigliere comunale di opposizione Damiano Leonardi della lista “Una nuova storia” in un video postato sul profilo Facebook in cui chiede chiarezza al sindaco Marco Innocenzi e annuncia di aver presentato richiesta di accesso agli atti più di un mese fa, ma di non avdr avuto ancora risposta.

“Nell’avviso pubblico – commenta Leonardi – il sindaco assicurava che la selezione sarebbe avvenuta secondo criteri di competenza e merito.

Il sindaco deve spiegare se il professor Pisapia aveva i requisiti per partecipare al bando e perché si è dimesso.

Sindaco, è ora che dimostri di saper leggere un curriculum e di rispettare almeno le regole che si dà da solo”.

Antonio Pisapia è un volto molto noto nel panorama politico di Tivoli, ha già ricoperto ruoli che in più occasioni l’hanno portato ad occuparsi della vita amministrativa della città dell’Arte.

Il 12 gennaio 2024 fu nominato commissario cittadino dell’UDC di Tivoli dal Commissario Regionale del Lazio Regino Brachetti.

A giugno 2024 Antonio Pisapia fu candidato nella lista della Lega a sostegno di Marco Innocenzi ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).