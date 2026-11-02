CAPENA – Il Comune autorizza la riqualificazione del Centro sportivo “Zodiaco”

Il comune di Capena dà il via libera alla riqualificazione e ampliamento per la realizzazione di nuove volumetrie in deroga del centro sportivo “Zodiaco” al chilometro 16,800 della via Tiberina.

Lo stabilisce la Delibera numero 31 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata giovedì 15 ottobre dal Consiglio comunale di Capena.

Col provvedimento viene approvato lo schema di convenzione urbanistica – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – regolante i rapporti contrattuali,

finanziari e realizzativi tra il Comune di Capena e la “Tiberina Resort S.r.l.”, proprietaria dell’impianto, per i lavori di riqualificazione, nuova edificazione e ampliamento volumetrico del Centro Sportivo “Zodiaco”.

Con la convenzione l’amministratore della “Tiberina Resort S.r.l.”, il 52enne imprenditore Giovanni Sestili, formalizza il trasferimento gratuito in favore del Comune delle aree standard stradali e parcheggi per complessivi 448 metri quadrati, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale numero 95 del 05 ottobre 2023, oltre a garantire il pagamento del contributo di urbanizzazione e il deposito preventivo di una polizza fideiussoria a prima richiesta, limitata ed esclusiva, a garanzia della rateizzazione finanziaria e delle opere pubbliche di finitura eventualmente ancora da eseguire.

Costruito mediante la Licenza/Concessione Edilizia originaria numero 57 del 29 agosto 1978, il centro sportivo di via Tiberina attualmente conta una piscina coperta di 25 metri con annesso spogliatoio, un campo di calcetto 20 metri per 40 metri con annesso spogliatoio, due campi da tennis e 6 campi da padlle.

Insomma “Zodiaco” rappresenta per Capena una importante realtà nel panorama della pratica dello sport e del tempo libero.

Stando alla relazione illustrativa – CLICCA E LEGGI LA RELAZIONE – progetto definitivo di riqualificazione e ampliamento prevede la riconversione dei 2 campi da tennis, prossimi alla dismissione per le scarse richieste, in nuovi campi da padlle.

Vale la pena ricordare che il 29 settembre 2022 con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 40 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – è stato approvato il progetto di riqualificazione e ampliamento del Centro Sportivo, attestandone il preminente pubblico interesse.

Il progetto definitivo, asseverato da tecnico abilitato, incaricato della 4S Consulting S.r.l., prevede una precisa ripartizione degli interventi edilizi e volumetrici in funzione della sottozona del piano particolareggiato interessata, e in particolare:

1. In Zona F5 (Parco Privato): realizzazione del nuovo Edificio “F” da adibirsi a spogliatoio e locale comune, nonché installazione della copertura di tre campi da paddle;

2. In Zona B1: intervento di ampliamento, in aderenza all’edificio adibito a palestra (Edifico “1”), con realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica isolato adibito a reception (Edificio “2”).