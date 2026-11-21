I Carabinieri della Stazione di San Cesareo hanno rintracciato e arrestato un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di carcerazione.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, l’operazione rappresenta l’epilogo di una serrata attività di ricerca condotta dai militari dell’Arma che, attraverso prolungati servizi di controllo del territorio, mirati accertamenti info-investigativi e un costante monitoraggio dei luoghi abitualmente frequentati dal giovane, sono riusciti a ricostruirne gli spostamenti, localizzarlo con esattezza lo scorso pomeriggio e procedere al suo rintraccio.

A carico del 24enne pendeva un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, dovendo espiare la pena definitiva per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso, commessi nel comune di Cave nel novembre 2024.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.