Vacanze di Natale a Mentana, si parte con un mercatino

Richiamando nel titolo un noto film di Natale divenuto cult con il passare degli anni si accendono anche quest’anno le luci degli eventi natalizi a Mentana, organizzati dal Comune in collaborazione con associazioni, rioni e cooperative sociali.

Ad aprire il ricco calendario offerto da “Vacanze di Natale a Mentana 2021-2022” sarà un mercatino di Natale organizzato il prossimo 6 dicembre dalla cooperativa Ceas all’interno del Giardino Marcheggiani. A questo evento seguiranno altri appuntamenti di ogni genere per bambini, ma che coinvolgeranno anche i più grandi, in ogni angolo della Città e nella frazione Castelchiodato. Un calendario che accompagnerà i cittadini nel nuovo anno concludendosi con l’Epifania. Ufficializzato proprio in queste ore infatti e quindi non menzionato nella locandina- programma, il concerto dell’Epifania da parte dell’Associazione bandistica “Città di Mentana”, mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 19 presso la Sala Consiliare di Palazzo Borghese.

“Nonostante le difficoltà dovute dal momento che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia – ha spiegato il Sindaco di Mentana Marco Benedetti- anche quest’anno siamo riusciti ad onorare la tradizione del Natale a Mentana. Ringrazio tutte le realtà del nostro territorio che hanno collaborato a creare questo calendario di appuntamenti, che ci permetteranno di festeggiare il Natale sempre rispettando tutte normative di sicurezza”.

Condividi l'articolo: