𝑵𝒆𝒘𝒔: primo trimestre difficile per il vino italiano negli USA, -9,9% in volume, -10,5% di fatturato; Christophe Hansen il commissario europeo per l’agricoltura è pronto a una risposta forte e immediata verso i dazi americani; la botte più grande al mondo si trova in Azerbaigian.

Giorgia Biancomonte, titolare di WineGo Shop ci racconta il #riesling renano di Castello di Neive.

𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊: 10 maggio Bere Bianco all’Excelsior di Roma evento organizzato dalla rivista @cucinaevini; 10-12 maggio Anteprima Grignolino&Co a Casale Monferrato; 11-13 maggio @vitignoitalia alla Stazione Marittima di Napoli.

#tgwine