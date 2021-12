CALCIO – Promozione, Girone B: riscatto Nord-Est, vincono Nomentum, Castrum e Zena

di Luca Pellegrini

Va in archivio la 12° giornata del Girone B: abbiamo raccontato nel dettaglio il match del Leprignano di Capena tra Passo Corese e Acd Guidonia, che ha visto i coresini vincere 1-0 grazie alla rete di Scancella (potete trovare l’articolo qui). Successo grazie al quale i bianconeri restano primi in classifica a +3 sulla prima inseguitrice: l’A.L.M. Romulea. Primo stop per il “nuovo” Guidonia targato Zanchi dopo tre risultati utili consecutivi.

Brusca frenata per il Fiano Romano, che nel match interno giocato allo stadio “Sandro Pertini” esce sconfitto per 1-3 nel confronto con la BF Sport. Dopo l’iniziale vantaggio locale, firmato da Loreti, gli ospiti ribaltano la partita Poddesu, Cardini e Cioffi: per l’attaccante è la prima presenza con i gialloneri, fino alla settimana scorsa il classe ‘94 vestiva la maglia del Guidonia. Un acquisto che si è rivelato subito fondamentale per la formazione reatina che grazie a questo successo, il quarto consecutivo, si porta al terzo posto a quota 23 punti, -4 dalla vetta.

Successo fondamentale per il Castrum Monterotondo, che allo Stadio dei Ferrovieri batte il Fidene per 1-0 grazie alla rete di Santarelli giunta al terzo minuto di recupero del secondo tempo. Una vittoria che è il risultato di tante, troppe partite giocate al meglio delle possibilità ma che non hanno portato risultati. Con questi tre punti, il Castrum sale a quota 8, lasciandosi alle spalle l’ultimo posto. Il Fidene rimane a 14 ma adesso deve iniziarsi a guardare le spalle. Finale di gara molto nervoso che vede l’espulsione addirittura di due giocatori (Caggia D. per il Fidene e Lomanto per il Castrum) oltre che di mister Faggetti.

Tabellino Fidene – Castrum Monterotondo 0-1

Fidene: Paganucci, Marchionni (1’st Martini), D.Caggia, Pasi, Bandiera, Pastorelli, A.Caggia (1’st Autariello), Magurno (47’st Negro), Barricelli, Di Gennaro, Pampaloni (8’st Diaco). A disp: Fiori, Bonfiglioli, Cocilovo, Giuliani. Allenatore: Faggetti

Castrum Monterotondo: Cristofalo, Cirasella, Luci, Falzini, Antonini (40’st Di Ventura), De Felice, Lomanto, Marchesi (28’st Caprioli), Conti, Santarelli, Gatta (37’st Gambacorta). A disp: Petrache, Erbo, Forti, Fiore, Alessandri, Mencio. Allenatore: Checchi

Vittoria in grande stile per lo Zena Montecelio che va a segno addirittura per cinque volte contro il Settebagni Calcio Salario. Partita che viene chiusa già nel primo tempo, che si chiude sul risultato di 4-1: padroni di casa che passano in vantaggio con Coccia, bravo ad approfittare di un pasticcio avversario, raddoppiano con Libertini, alla quinta marcatura stagionale, e chiudono già la contesa con Petrangeli. Alla rete degli ospiti firmata da Trugli risponde Trecca che nel finale di frazione appoggia in rete un pallone da zero metri. Nella ripresa, lo Zena segna il quinto gol con il quinto giocatore diverso, Grassi, ma nel finale abbassano fortemente i ritmi concedendo due gol agli avversari che portano la firma di Pascale e Mariotti. Successo che consente ai grifoni di portarsi a quota 13 punti, ancora in lotta per la salvezza. Settebagni che rimane ancorato a quota 18, sempre più distante dalle prime posizioni.

Secondo successo interno consecutivo per il Nomentum che a sorpresa al Cecconi batte per 3-1 il Futbol Montesacro. Partita gestita bene dai ragazzi di mister Laurenti, che già nel primo tempo si portano sul 2-0 grazie alle reti di Ushe e Sacripanti D. Nella ripresa, il Futbol Montesacro rientra in partita grazie al gol firmato da Rapini ma deve arrendersi quando a sette minuti dal novantesimo Ushe trasforma il rigore del decisivo 3-1. Molto nervosismo nel finale di gara, soprattutto per gli ospiti, che finiscono la gara con tre espulsi: Sterpetti e Oliva sul campo ed Acanfora dalla panchina. Prossimo turno che sarà quindi complesso per mister Gatto anche causa squalificati. Nomentum che sale a 17 punti, a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica.

Tabellino Nomentum – Futbol Montesacro 3-1

Nomentum: Silvi, Palmieri, Polidori, Petrocchi (C) (42’st De Dominicis), Mattia, Garfagnoli, Ferrara, Maresca, Sacripanti D. (25’st Bornigia) , Ushe (39’st Decini), Nefzi. A disp: Antonini, Raffaelli, Montagno Bozzone, Lanzoni, Tiscione, Sacripanti S. Allenatore: Lauretti.

Futbol Montesacro: Oliva, Sicilia, Biagioni (20’st De Portu), Cascione, Greco (20’st Ruggiero), Sterpetti (C), Soldano, Mazzoli (1’st Porcarelli), Fiorentini (20’st Rapini), Caldarelli (38’st De Simone), Grimi. A disp: Sabatino, Culterera, Acanfora, Savarese. Allenatore: Gatto.

Gli altri risultati:

Almas Roma – A.L.M. Romulea 0-1

Sporting Montesacro – Poggio Mirteto 2-2

Amatrice – Setteville Caserosse rinviata

La Classifica: