GUIDONIA – “Piccoli Commercianti Crescono”, al via la festa itinerante per rilanciare l’economia locale

Una festa itinerante che coinvolgerà negozianti e bambini, Guidonia Montecelio è pronta ad ospitare “Piccoli commercianti crescono”. L’iniziativa prenderà il via sabato 12 novembre da via Roma e con una tappa al mese coinvolgerà tutte le altre circoscrizioni.

I protagonisti di ogni appuntamento saranno i bambini che avranno modo di incontrare i negozianti e scoprire i segreti di un’attività commerciale. In ogni tappa, poi, ci saranno intrattenimenti e attrazioni per tutta la famiglia. Per l’occasione saranno chiuse al traffico delle vie interessate dalla manifestazione.

“Finalmente i cittadini potranno riscoprire le proprie circoscrizioni e viverle in tranquillità – spiega l’assessore alle Attività Produttive, promotore dell’iniziativa, Stefano Salomone -. Parallelamente i negozianti avranno un’ulteriore occasione per farsi conoscere e farsi pubblicità. È un progetto importante su cui puntiamo molto sia per favorire la socializzazione sia per rilanciare l’economia locale favorendo il commercio di prossimità. Vogliamo ridare vita alle vie commerciali della Città e un modo per farlo è ripotare le persone in strada”.

“Puntiamo a coinvolgere anche le scuole – prosegue Salomone -, ogni tappa di “Piccoli Commercianti Crescono” sarà una festa per tutta la circoscrizione. Si inizierà dal centro di Guidonia per poi ripetere l’iniziativa in tutte le altre zone della Città. In ogni tappa coinvolgeremo quante più associazioni territoriali possibile per arricchire ulteriormente il programma. Saranno approntate delle isole pedonali per dare modo ai cittadini di passeggiare tranquillamente e godersi la festa”.

Clown e raduno di Ferrari

Per la prima tappa su via Roma, nel tratto dalla rotatoria di piazza Francesco Baracca fino alla Pineta, saranno presenti clown e animazione per bambini oltre all’esibizione di una banda musicale e un raduno di Ferrari e Lamborghini.

I bambini saranno divisi in piccoli gruppi e ogni commerciante avrà a disposizione 20 minuti per parlare con loro. Poi, al suono di una sirena, i gruppi cambieranno negozio.