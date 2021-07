A luglio l’indice di fiducia delle imprese è stimato in crescita, da 112,8 a 116,3, e allo stesso tempo aumenta quello dei consumatori, che passa da 115,1 a 116,6. A rilevarlo è l’Istat dopo aver appena parlato dell’aumento della povertà tra le famiglie italiane. Tutti i servizi, in questo luglio, dice l’Istituto Nazionale di Statistica, registrano un rialzo marcato di ottimismo, superando decisamente i livelli precedenti la crisi pandemica. La fiducia è in aumento in entrambi i circuiti distributivi analizzati: nella distribuzione tradizionale l’indice passa da 101,7 a 104,6 e nella grande distribuzione sale da 109,0 a 112,8. Anche se verso il futuro la positività resta sempre limitata, causa comunque il clima di incertezza che si sta ancora vivendo. Per quanto riguarda le imprese, il miglioramento della fiducia stimato riguarda tutti i comparti: nelle costruzioni, nei servizi e nel commercio al dettaglio l’indice aumenta decisamente (rispettivamente da 153,6 a 158,6, da 107,0 a 112,3 e da 107,2 a 111,0) mentre l’incremento è più contenuto nel comparto manifatturiero (da 114,8 a 115,7), causa in particolare la penuria di materie prime.

Non c’era un massimo di fiducia, come quello raggiunto in questo luglio, da settembre 2018.